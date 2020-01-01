Пиломатериалы из лиственницы от производителя оптом и в розницу

Компания Liswood – ведущий поставщик пиломатериалов из сибирской лиственницы в Москве и Московской области. Наша продукция предназначена для строительства объектов разного масштаба. За 10 лет усердной работы нам удалось расширить производство и внедрить новые эффективные методики обработки древесины хвойных пород. Мы помогли тысячам клиентов оперативно получить стройматериалы, соответствующие ГОСТу. Если вы намерены купить лиственницу оптом, при заказе от 15м3 мы предоставим хорошую скидку. Товар всегда на складе, отгрузка в любое время по всей России.

Что мы продаем?

Наша компания Liswood реализует:

Планкен прямой и скошенный – для фасадных и внутренних отделочных работ, строительства заборов

Террасную доску – для укладки дорожек, полов беседок и прочих построек, подверженных различным атмосферным воздействиям

Палубную доску – для обустройства садовых дорожек, летних веранд, беседок, детских площадок, лоджий и балконов, летних террас кафе и ресторанов

Цена пиломатериалов из лиственницы вас приятно удивит. Вы можете ознакомиться с прайсом на нашем сайте или позвонить нашим менеджерам с 10:00 до 20:00 по номеру +7 926 364 97-92.

Сибирская лиственница: почему стоит купить этот пиломатериал

Сибирская лиственница – это выбор тех, кто ценит эстетические и функциональные свойства древесины хвойных пород. Эта древесина обладает уникальными характеристиками:

Высокая прочность, причем показатель растет со временем, что гарантирует надежность и долговечность конструкций из лиственницы

Неподверженность гниению за счет высокой смолистости и присутствию в структуре камеди

Влагостойкость – под действием воды твердость древесины повышается

Высокий уровень огнестойкости – по сравнению с сосновой древесиной этот показатель выше в 2 раза

Низкая теплопроводимость, благодаря чему в доме, где использована лиственница будет комфортно в любое время года

Богатая текстура и теплая живая цветовая гамма – ядровая часть красноватого оттенка, а заболонь желтоватого или белого цвета с четкими контурами

Отметим, что сушку древесины мы проводим особым способом – в специальной камере с соблюдением государственных стандартов, что предотвращает деформацию материала в процессе эксплуатации. Также на свойства древесины большое влияние оказывают климатические условия произрастания. К примеру, лиственница, которая выросла в условиях европейского климата, обладает меньшей плотностью по сравнению с лиственницей, выросшей в Сибири. Поэтому чтобы предоставить вам готовые пиломатериалы высокого качества мы используем сырье, произведенное в Красноярске.

Компания «Лисвуд»: работаем честно и со знанием дела

Заказывая лиственницу в розницу или оптом от производителя «Лисвуд», вы вправе рассчитывать, что:

Материал соответствует ГОСТ

При распиле и обработке обязательно учитываются Технические Условия

В процессе производства применяются проверенные методики и технологии

Благодаря налаженной логистической системе продукция, представленная в каталоге на сайте, всегда в наличии

Отгрузка товара по России осуществляется сразу после оформления заказа

В наличии есть все необходимые крепления для досок и масла для обработки древесины

При необходимости мы предоставим услуги по монтажу, покраске и брашированию деревянных конструкций

Мы считаем, что стоимость сибирских пиломатериалов должна быть доступной, поэтому следим за среднерыночными ценами и придерживаемся их. Чтобы купить пиломатериал из лиственницы в Москве с доставкой по РФ позвоните нам по номеру +7 926 364 97-92 с 10:00 до 20:00. Liswood – ваш надежный поставщик качественных пиломатериалов в любом объеме.

Фотографии материала со склада: