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Компания Liswood – ведущий поставщик пиломатериалов из сибирской лиственницы в Москве и Московской области. Наша продукция предназначена для строительства объектов разного масштаба. За 10 лет усердной работы нам удалось расширить производство и внедрить новые эффективные методики обработки древесины хвойных пород. Мы помогли тысячам клиентов оперативно получить стройматериалы, соответствующие ГОСТу. Если вы намерены купить лиственницу оптом, при заказе от 15м3 мы предоставим хорошую скидку. Товар всегда на складе, отгрузка в любое время по всей России.Что мы продаем?
Наша компания Liswood реализует:
Цена пиломатериалов из лиственницы вас приятно удивит. Вы можете ознакомиться с прайсом на нашем сайте или позвонить нашим менеджерам с 10:00 до 20:00 по номеру +7 926 364 97-92.
Сибирская лиственница – это выбор тех, кто ценит эстетические и функциональные свойства древесины хвойных пород. Эта древесина обладает уникальными характеристиками:
Отметим, что сушку древесины мы проводим особым способом – в специальной камере с соблюдением государственных стандартов, что предотвращает деформацию материала в процессе эксплуатации. Также на свойства древесины большое влияние оказывают климатические условия произрастания. К примеру, лиственница, которая выросла в условиях европейского климата, обладает меньшей плотностью по сравнению с лиственницей, выросшей в Сибири. Поэтому чтобы предоставить вам готовые пиломатериалы высокого качества мы используем сырье, произведенное в Красноярске.
Заказывая лиственницу в розницу или оптом от производителя «Лисвуд», вы вправе рассчитывать, что:
Мы считаем, что стоимость сибирских пиломатериалов должна быть доступной, поэтому следим за среднерыночными ценами и придерживаемся их. Чтобы купить пиломатериал из лиственницы в Москве с доставкой по РФ позвоните нам по номеру +7 926 364 97-92 с 10:00 до 20:00. Liswood – ваш надежный поставщик качественных пиломатериалов в любом объеме.